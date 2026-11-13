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INVESTIGAÇÃO Ex-assessor de Mario Frias é alvo da PF em operação para rastrear emendas ao filme 'Dark Horse' A primeira fase da Operação Make Up, deflagrada em 10 de setembro, teve como alvos de busca e apreensão o próprio Mário Frias e Karina Ferreira da Gama

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 13, a segunda fase da Operação Make Up, que investiga a destinação de emendas parlamentares para o financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O único alvo desta etapa é Raphael Augusto Azevedo, ex-chefe de gabinete do deputado federal Mario Frias (PL-SP), roteirista do longa-metragem.

O endereço do ex-assessor de Frias foi revistado em Brasília pelos federais nesta manhã por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. O Estadão busca contato com a defesa de Raphael Azevedo.

A primeira fase da Operação Make Up, deflagrada em 10 de setembro, teve como alvos de busca e apreensão o próprio Mário Frias e Karina Ferreira da Gama, proprietária da Go UP Entertainment Ltda., produtora responsável pelo filme. Em 2024, Mário Frias destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina.

Frias nega irregularidades e afirma que a Operação Make Up é "cortina de fumaça". A defesa de Karina diz que a empresária está contribuindo com as investigações. Ao todo, a PF executou 49 mandados de busca e apreensão na primeira fase.





A apuração da PF se debruçou principalmente sobre contratos celebrados pelo ICB e pela Academia Nacional de Cultura (ANC), também presidida por Karina, com empresas ligadas a doadores de campanha de Frias, a ex-assessores parlamentares e ao advogado do deputado. Segundo os investigadores, há suspeitas de que parte desses contratos tenha sido simulada ou fraudulenta.

Os investigadores apontam a existência de um fluxo financeiro circular entre o parlamentar, as entidades, as empresas contratadas e a produtora Go Up Entertainment. As movimentações somaram R$ 19 milhões entre novembro e dezembro de 2025.

O ex-assessor de Frias, Raphael Augusto Azevedo, é irmão de Kayo Henrique Azevedo, que atuou como responsável técnico em projeto ligado às entidades de Karina da Gama. O Estadão busca contato com os citados.

O inquérito da PF que abrange a Operação Make Up foi instaurado em 23 de junho por determinação do ministro Dino após a Controladoria-Geral da União (CGU) apontar possíveis irregularidades na destinação de emendas parlamentares de Frias, Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL-DF). A reportagem pediu manifestação dos parlamentares sobre a citação no inquérito.

Segundo a investigação, a Academia Nacional de Cultura presidida por Karina foi indicada para receber R$ 1 milhão de uma emenda de Marcos Pollon e R$ 150 mil de Bia Kicis. Os recursos seriam destinados ao projeto "Heróis Nacionais", no Estado de São Paulo, mas não chegaram a ser repassados devido a impedimentos técnicos.

A investigação aponta uma possível irregularidade na destinação dessas emendas a São Paulo, uma vez que Pollon foi eleito por Mato Grosso do Sul e Bia Kicis pelo Distrito Federal. Segundo a CGU, a situação pode contrariar as regras de vinculação territorial das emendas parlamentares estabelecidas pelo STF.

Em junho, o Estadão revelou que a ONG de Karina repassou dinheiro da emenda de Mário Frias para um advogado dele e "livros fantasmas", que nunca foram entregues. Os responsáveis pelo projeto de letramento digital e empreendedorismo que seria realizado em Pirassununga, no interior de São Paulo, com recursos da emenda do deputado, afirmaram que o investimento prometido não chegou até eles.

"Não foi executado em Pirassununga. Não foi executado por mim. Fiquei sabendo que não iria mais rolar aqui, não seria eu que executaria. Ninguém deu satisfação ou falou nada", afirmou Kayo Azevedo, responsável técnico do Jovem Empreendedor procurado pela reportagem.

O total de R$ 1 milhão da emenda foi integralmente desembolsado, segundo as movimentações financeiras informadas ao governo federal. Com a verba, a ONG subcontratou prestadores de serviço para viabilizar a execução da iniciativa.

O Estadão analisou documentos de prestação de contas da emenda de Frias. Segundo os registros, o maior beneficiário do dinheiro manejado pelo ICB de Karina Gama foi a Editora Dinâmica, contratada para fornecer o material didático do projeto por R$ 400 mil, pagos em fevereiro de 2025.

A editora é sediada em Rio Claro (SP) e deveria fornecer 2.750 kits de livros pedagógicos, com o custo unitário de R$ 145,45, ao projeto Jovem Empreendedor - mas o material nunca chegou a Pirassununga, segundo os responsáveis pelo projeto.

A Dinâmica pertence a Dayvid Medeiros. Ele é sócio em outra empresa de Heric Fabiano Dias, cuja esposa, Luiza Tessari Rocha Dias, doou R$ 70 mil à campanha de Frias a deputado federal em 2022.

A reportagem pediu esclarecimentos a Dayvid Medeiros por ligação, mensagens e e-mail. Também tentou contato por meio da esposa dele. Os pedidos foram ignorados. Heric e a mulher não foram localizados.

O segundo maior subcontrato do ICB foi com o Instituto Super Poder Educacional, de Pamella Cristiane Dias, no valor de R$ 300 mil, pagos em março de 2025. O serviço consistiria na entrega de "24 kits pedagógicos" com "roteirização, produção e gravação das aulas", além de "trilhas de conteúdo complementares" e uma licença de 12 meses para 2,5 mil acessos em uma "plataforma".

A reportagem tentou falar com Pamella no telefone pessoal dela e no da empresa. Ela não retornou as tentativas de contato.

O filme "Dark Horse" teve mais de 90% de seu orçamento bancado com recursos de Daniel Vorcaro. O financiamento secreto foi tratado entre o candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro, segundo mensagens encontradas pela PF em um dos celulares do banqueiro.

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