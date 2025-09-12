Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Ex-assessor de Trump defende Bolsonaro após condenação e reprova Moraes

Jason Miller afirmou que decisão do STF ameaça a democracia

Reportar Erro
Jason Miller, ex-assessor de Trump, oferece apoio a Bolsonaro após condenação Jason Miller, ex-assessor de Trump, oferece apoio a Bolsonaro após condenação  - Foto: Reprodução/X

O ex-assessor de Donald Trump, Jason Miller, defendeu Jair Bolsonaro (PL) após sua condenação por trama golpista nesta quinta-feira (11). A Primeira Turma da Corte condenou o ex-presidente do Brasil a 27 anos e 3 meses de prisão.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Miller ofereceu apoio a Bolsonaro e criticou o ministro Alexandre de Moraes. "O 'veredito' de hoje do STF contra o presidente Jair Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto e desonesto Alexandre de Moraes e é uma completa vergonha para os ideais de democracia e justiça judicial", ressaltou.

O conselheiro de Trump indicou que os juízes que condenaram o ex-presidente serão responsabilizados por seus atos.

 

Leia também

• Flávio Bolsonaro chama Moraes de 'psicopata' e defende anistia total

• STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

• Aplicação da lei é sem qualquer discriminação, diz Moraes

"Embora não possa falar oficialmente pelo governo de Donald Trump, prometo a vocês que os juízes fraudulentos que perpetram essa guerra jurídica contra o presidente Jair Bolsonaro e o povo brasileiro serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias", enfatizou.

Em outra publicação na rede social, Jason Miller ainda declarou que salvará a democracia brasileira. "Venceremos esta batalha. Nós salvaremos a democracia no Brasil. E libertaremos Bolsonaro", concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter