ESTADOS UNIDOS Ex-assessor de Trump defende Bolsonaro após condenação e reprova Moraes Jason Miller afirmou que decisão do STF ameaça a democracia

O ex-assessor de Donald Trump, Jason Miller, defendeu Jair Bolsonaro (PL) após sua condenação por trama golpista nesta quinta-feira (11). A Primeira Turma da Corte condenou o ex-presidente do Brasil a 27 anos e 3 meses de prisão.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Miller ofereceu apoio a Bolsonaro e criticou o ministro Alexandre de Moraes. "O 'veredito' de hoje do STF contra o presidente Jair Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto e desonesto Alexandre de Moraes e é uma completa vergonha para os ideais de democracia e justiça judicial", ressaltou.

Today’s @STF_oficial “verdict” against President @JairBolsonaro was politically orchestrated by the Crooked and Corrupt @Alexandre de Moraes and is a complete disgrace to the ideals of democracy and judicial fairness. pic.twitter.com/BAqBnNNWzM — Jason Miller (@JasonMiller) September 12, 2025

O conselheiro de Trump indicou que os juízes que condenaram o ex-presidente serão responsabilizados por seus atos.





"Embora não possa falar oficialmente pelo governo de Donald Trump, prometo a vocês que os juízes fraudulentos que perpetram essa guerra jurídica contra o presidente Jair Bolsonaro e o povo brasileiro serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas todos os dias", enfatizou.

Em outra publicação na rede social, Jason Miller ainda declarou que salvará a democracia brasileira. "Venceremos esta batalha. Nós salvaremos a democracia no Brasil. E libertaremos Bolsonaro", concluiu.

