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DECLARAÇÃO Ex-assessora de Mário Frias diz ter devolvido 76% dos valores que recebeu da Câmara Transferências, pagamentos de contas e empréstimos somam R$ 180 mil; deputado não comenta

A ex-assessora do deputado federal Mário Frias (PL-SP) Gardênia Morais afirmou ter repassado 76% dos valores que recebeu enquanto atuou na Câmara para o pagamento de despesas de familiares do parlamentar, além de transferências ao então chefe de gabinete e parentes dele.

As informações foram reveladas pelo portal g1 e confirmadas pelo Globo. Procurado, Frias não se manifestou.

O valor repassado chegou, segundo ela, a R$ 180,1 mil, e incluiu empréstimos, uma série de transferências via Pix e quitação de boletos. O PSOL acionou o Conselho de Ética para que seja apurada a suspeita de "rachadinha".

Gardênia afirma ter feito cinco empréstimos consignados que totalizaram R$ 174.886. Segundo ela, apenas um deles, de R$ 35 mil, foi usado para despesas pessoais.

O restante, equivalente a R$ 139.886, teria sido destinado, a pedido do deputado e do ex-chefe de gabinete, ao pagamento de dívidas da campanha eleitoral de 2022.

Há ainda R$ 40,9 mil em transferências via Pix à mãe de Frias, ao então chefe de gabinete, à ex-mulher dele e a uma parente do ex-assessor. Uma fatura de cartão de crédito de R$ 4.832 da mulher de Frias também foi paga a partir da conta da ex-assessora.

Entre fevereiro de 2023 e junho de 2024, enquanto esteve lotada no gabinete, ela recebeu R$ 236.686,83 em salários, auxílios e indenizações, em valores líquidos, segundo levantamento feito com base em dados da Câmara. Ou seja, os R$ 180,1 mil repassados representam 76% dos valores que ela ganhou no período.

Ao g1, Gardênia afirmou que Frias tinha conhecimento das devoluções.

— O deputado estava ciente de todas as devoluções. Foi um combinado inicial. O deputado sempre participa. Depois, as tratativas do dia a dia ocorriam com o (ex) chefe de gabinete, braço direito do deputado — disse.

Os registros também mostram que Gardênia teve sucessivos aumentos salariais durante sua passagem pelo gabinete. Nomeada secretária parlamentar em fevereiro de 2023, ela começou recebendo R$ 10,3 mil entre salários e benefícios. Ao longo de cerca de 15 meses, teve ao menos cinco reajustes remuneratórios, chegando a receber um total de R$ 26,6 mil em abril de 2024, somando seu salário líquido com eventuais auxílios e verbas indenizatórias.

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