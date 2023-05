Ex-Bope e assessor fiel de Bolsonaro: saiba quem é Max Guilherme, preso em operação da PF

A- A+

Além do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, outro assessor do ex-presidente também foi preso na operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3): Max Guilherme Machado de Moura, que acompanha Bolsonaro desde os tempos de deputado federal.

Ex-sargento da Polícia Militar do Rio, Max foi integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ele é apontado como um dos assessores mais próximos e leais ao ex-presidente: foi seu auxiliar durante todo o mandato e permanece entre os oito assessores aos quais o ex-presidente tem direito a manter.

Durante o mandato, Max Guilherme foi alvo de algumas polêmicas. Em uma delas, teve suas contas nas redes sociais excluídas pelo Facebook após a divulgação de fake news. O assessor também costumava usar suas redes sociais para fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal. Em 2021, publicou um texto que afirmava que a Constituição foi "estrangulada de forma covarde" pelo STF. A publicação afirma que a Corte deu "deu duros golpes" na Constituição, "degolando todas as suas leis e decapitando todas as suas tentativas de manter o país vivo". Ao compartilhar a imagem, Machado escreveu: "Pura verdade!!!".

Em 2021, Max Guilherme também compartilhou um vídeo crítico à relação entre Brasil e China. Na publicação, um analista dizia que "oportunistas" poderiam lotear o país e "entregar de bandeja aos chineses".

Max Guilherme também foi candidato a deputado federal no Rio de Janeiro nas últimas eleições, mas não foi eleito. Ele acompanhou Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos, onde o ex-presidente permaneceu por três meses. Max também costuma ser o responsável por fazer as transmissões ao vivo do ex-presidente.

