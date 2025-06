Ex-chefe da Aeronáutica relata como foi ameaça de prisão de general a Bolsonaro

A- A+

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Junior afirmou, em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu uma minuta com teor golpista. Ao depor como testemunha de acusação na Primeira Turma da Corte, o brigadeiro confirmou ter presenciado o então comandante do Exército, Marco Antonio Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente de prisão caso levasse seu plano adiante.

— O general Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente ele não falou essa parte com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou. Com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso: "se o senhor tiver que fazer isso, vou acabar lhe prendendo" — disse Baptista Junior na sessão.

De acordo com o brigadeiro, esse episódio aconteceu depois uma série de reuniões de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, no Palácio da Alvorada, após sua derrota nas eleições.

Segundo o militar, os encontros começaram com discussões sobre a possibilidade de um decreto de Garantia de Lei e da Ordem (GLO) ou a decretação de um estado de defesa ou de sítio. A partir de certo momento, contudo, Baptista Junior disse que começou a ficar "muito preocupado" por considerar que o objetivo dessas medidas era, na verdade, impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— A partir de um momento, eu comecei a achar que o objetivo de qualquer medida dessa, de exceção, era, sim, para não haver a assunção pelo presidente que foi eleito — disse. — E a partir desse momento, e eu digo que isso aconteceu do dia 11 ao dia 14 (de novembro), eu fiquei bastante preocupado.

O ex-chefe da Aeronáutica relatou ainda ter dito a Bolsonaro que não havia hipótese dele permanecer no cargo:

— Eu falei com o presidente Bolsonaro: aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente.

