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CRISE NA CAMPANHA Ex-chefe da comunicação de Flávio diz que foi alvo de "ataques covardes" na campanha Marcello Lopes relata disputa por espaço interno na comunicação do presidenciável

O publicitário Marcello Lopes, que deixou na semana passada a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou ter sido alvo de “ataques covardes” e de uma operação de desgaste provocada por integrantes do entorno do senador em meio à reorganização da equipe de comunicação após a crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Marcellão, como é conhecido, disse que a saída da pré-campanha é “definitiva”.

— Houve uma sequência de ataques covardes, vis e extremamente desleais, baseados em mentiras e narrativas fabricadas com o claro intuito de provocar desgaste junto ao Flávio — afirmou ao Globo.

A saída ocorreu no momento em que a campanha tenta reorganizar sua estrutura de comunicação depois da sucessão de revelações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro ligada ao entorno de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O desgaste provocado pelo caso levou aliados do senador a defenderem uma profissionalização mais ampla da estratégia política e de marketing da pré-campanha.

Segundo Marcellão, sua entrada oficial na campanha ainda nem havia começado oficialmente e estava prevista apenas para o dia 2 de junho. Até aqui, afirma, o trabalho era de consultoria e vinha sendo concentrado na montagem da equipe política, jurídica e de comunicação.

O publicitário afirma que parte dos ataques sofridos partiu de pessoas ligadas ao próprio entorno político de Flávio.

— Pessoas próximas ao ambiente da campanha passaram a pautar setores da imprensa com informações inverídicas e manipulações direcionadas contra a minha imagem, algo que acabou sendo identificado internamente — declarou.

Apesar das críticas ao ambiente interno da campanha, Marcellão negou qualquer desgaste pessoal na relação com Flávio Bolsonaro.

O ex-chefe da comunicação também criticou o ambiente interno da pré-campanha e falou em disputas por espaço e interesses pessoais dentro do grupo político ligado ao senador. Apesar disso, elogiou a nova estrutura de marketing montada e afirmou confiar no trabalho de Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer.

Nesta segunda-feira, Oltramari, jornalista e marqueteiro, assumiu papel central na reformulação da estratégia de comunicação ao lado do publicitário Eduardo Fischer, que passou a atuar como conselheiro da campanha.

— Fico feliz em ver o Alexandre Oltramari assumindo a coordenação ao lado do Fischer, até porque fui eu quem o trouxe para o time. O grupo de marketing que está ao lado do Flávio é extremamente qualificado e tem totais condições de conduzir uma campanha competitiva — afirmou.

Nos bastidores do PL, dirigentes admitem que a crise envolvendo Vorcaro acelerou mudanças profundas na estrutura da pré-campanha presidencial de Flávio. Na esteira da crise, Marcellão deixou a comunicação na quarta-feira passada.

Procurado pelo Globo, Flávio Bolsonaro não se manifestou.

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