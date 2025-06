Ex-chefe da Marinha pede a Moraes para incluir documento sobre desfile

A- A+

A defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), que determine a apresentação de um documento relacionado ao desfile de blindados ocorrido em agosto de 2021 na Esplanada dos Ministérios.

Garnier quer que o Comando da Marinha apresente a ordem de movimento das tropas envolvidas na chamada Operação Formosa. O desfile em Brasília ocorreu para a entrega de um convite ao então presidente Jair Bolsonaro para acompanhar o exercício militar, realizado em Formosa (GO).

Na época, o desfile dos blindados foi interpretado como uma possível pressão à Câmara dos Deputados, por ter ocorrido no mesmo dia em que estava agendada a votação de uma proposta que previa a impressão de um comprovante de voto na urna eletrônica, pauta que era defendida por Bolsonaro como forma de descredibilizar o sistema eleitoral.

Garnier, que é um dos réus na ação penal da trama golpista, foi questionado sobre o episódio por Moraes, na semana passada, durante seu interrogatório. O ex-comandante, contudo, alegou que houve uma coincidência, porque o desfile foi marcado antes da votação na Câmara.

— Isso não foi programado para o dia da votação do Congresso. O que eu tenho a impressão, se a minha memória não me trai, é que esta votação seria feita numa uma comissão especial — afirmou. — E aí o presidente da Câmara, ele decidiu levar ao plenário, eu não sei se era obrigatório ou se era uma escolha, mas o fato é: ele decidiu levar a plenário e marcou para a data em que já estava marcada esse, todo esse deslocamento.

Após o fim do interrogatório dos réus, na semana passada, foi aberto o prazo para as partes apresentarem pedidos de novas diligências, ou seja, medidas adicionais que podem ser tomadas para auxiliar no julgamento da ação penal. A defesa de Garnier foi a primeira a apresentar uma solicitação, que será avaliada por Moraes.

