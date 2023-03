A- A+

Invasão em Brasília Ex-chefe da PM-DF denuncia ação do GSI antes da posse de Lula Coronel Jorge Naime afirmou, na Câmara Legislativa do DF, que cerca de 15 homens o proibiram de acessar uma área do Palácio da Alvorada, nas vésperas da posse de Lula

Em depoimento na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quinta-feira, o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar no DF, disse ter sido expulso de uma área do Palácio da Alvorada dias antes dos ataques golpistas. Segundo o oficial, às vésperas da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cerca de 15 agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República impediram seu acesso à área de segurança, que estava aberta ao público.

— O GSI abriu para o público, bem próximo da posse. Tinha várias delegações de outros países hospedadas, inclusive no Blue Tree, e recebemos várias reclamações no 190. Eu estava em reunião, saí da reunião e fui lá ver o que estava acontecendo. E aí fui acessar a área que toda a população estava acessando. Devidamente fardado, com viatura caracterizada, com um patrulheiro ao meu lado. Fui abordado por um soldado do Exército que colocou a mão no meu peito, me proibiu de entrar e chamou uma guarnição do GSI. Vieram mais ou menos uns 15, a comando do Capitão Roma — relata Naime.

Segundo ele, as pessoas vieram atrás dos agentes e começaram a xingá-lo. Ele afirma, no depoimento, que a área reservada é de responsabilidade do governo, e que, quando aberta ao público, está sujeita à fiscalização dos órgãos do Distrito Federal — Detran, PM e Polícia Civil.

— Um sargento começou a falar comigo de uma forma totalmente fora do conceito militar, apontando dedo na minha cara. Fui colocado para fora da área pela equipe do coronel Roma do GSI — diz.

O GSI era comandado, à época, pelo general Augusto Heleno.

Alvo de operação da PF

O ex-chefe do departamento operacional foi preso em fevereiro, na operação Lesa Pátria. O militar, que era responsável pela corporação no dia dos ataques golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro à Praça dos Três Poderes, é investigado por suspeita de omissão no planejamento dos atos. Ele foi afastado do cargo pelo ex-interventor federal Ricardo Cappelli, no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques.

O militar tinha pedido folga do trabalho às vésperas dos ataques golpistas e estava fora capital federal no momento do incidente, precisando ser chamado às pressas para conter os invasores. Ele fez a solicitação de folga no dia 3 de janeiro. No pedido, o oficial demandava a dispensa até 8 de janeiro. A aprovação do pedido foi assinada no dia 5 pelo gabinete do então comandante-geral da PM-DF, Fábio Augusto Vieira. Vieira foi exonerado e preso por suspeita de omissão, mas depois o ministro do STF Alexandre de Moraes revogou a prisão de Vieira.

Em nota, a defesa do coronel afirmou, na época, que “Naime agiu conforme a lei e a técnica, realizando todas as prisões ao alcance das condições materiais com as quais contava no momento” e que “o avanço das investigações demonstrará a inocência do Coronel, que há 30 anos presta serviços relevantes à população do Distrito Federal”.

A mulher do coronel, Mariana Adorno Naime, mantinha um cargo de coordenadoria no Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres, que também está preso sob a acusação de omissão. Ela foi nomeado três meses depois que Torres assumiu a pasta, em junho de 2021, para o cargo de “coordenador da política de integração da Coordenação-Geral de Políticas para as Instituições de Segurança Pública”. Deixou o posto em março de 2022, quando foi exonerada a pedido, segundo o Diário Oficial da União.

