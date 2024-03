Ex-chefe da Polícia Civil parou de blindar envolvidos por pressão da sociedade, diz PF

A- A+

Nomeado na véspera do crime como chefe de Polícia Civil pelo secretário de Segurança, general Richard Nunes, e pelo interventor federal na Segurança do Rio, general Braga Netto, o delegado Rivaldo Barbosa atuou não apenas para atrapalhar a elucidação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas também ajudou no planejamento. A conclusão é da Polícia Federal, que afirma ainda que a investigação do caso pela Polícia Civil foi “talhada para ser natimorta”. Mas, após a grande repercussão do crime, ele teria desistido de tentar blindar os envolvidos.

Em sua delação, Ronnie Lessa detalhou que próximo de sua prisão, em março de 2019, Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, encontrou com os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Macalé era sargento reformado da PM, teria intermediado a contratação de Lessa e foi morto em novembro de 2021.

Lessa detalha o que o PM teria contado para ele após a reunião: "Macalé disse que foi acionado por eles e eles dizendo que estavam revoltados da vida. Estavam incorporados porque o Rivaldo (Barbosa) estava pulando fora, virou as cotas. E o Rivaldo alegou que não tinha mais como segurar, fugiu da alçada dele. Tentaram até onde deu e perderam o controle", disse na sua delação.

"Ressalta-se que a chegada da denúncia anônima coincide com o período em que Rivaldo Barbosa indica aos autores mediatos que não daria mais para suportar a pressão imposta pela sociedade civil e pela mídia", conclui o relatório da PF.

A participação de Rivaldo no crime começou ainda no planejamento, quando ele era titular da Delegacia de Homicídios, de acordo com relatório final da PF. Ao contratarem o serviço do matador de aluguel Ronnie Lessa, a única imposição que teria sido feita pelos irmãos Brazão era que o assassinato não ocorresse na saída de Marielle da Câmara Municipal. A orientação teria sido do delegado, para evitar que fosse considerado um crime político — o que deixaria a investigação a cargo da Polícia Federal. Assim, Rivaldo manteria o caso em sua delegacia.

“Se o diretor da DH faz uma exigência dessa, na minha concepção ele já tem uma linha traçada para desviar o assunto”, disse Lessa em sua delação à PF. “Ele (Rivaldo) é a carta branca. É muito melhor o pré-pago, acerta antes do crime”.

Na noite de 14 de março de 2018, logo depois a execução no Estácio, região central do Rio, Rivaldo decidiu que quem comandaria as investigações seria o delegado Giniton Lages, alvo da operação de ontem. A PF afirma que, sob sua gestão, a equipe da Delegacia de Homicídios realizou ações para tentar obstruir a investigação.

Para os investigadores, a sabotagem começou logo após da morte de Marielle e Anderson “no momento mais sensível da apuração do crime, as horas de ouro”, o que acabou levando à perda de provas importantes, como as imagens dos imóveis vizinhos ao local do crime. A polícia nunca conseguiu traçar, por exemplo, a rota de fuga dos assassinos — que saíram do Estácio e foram para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Em sua delação premiada, Lessa conta que três semanas após o crime se encontrou com Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes dos assassinatos. Eles teriam tranquilizado os executores dizendo que Rivaldo estaria “virando o canhão para outro lado”.

Dias depois, em 27 de abril de 2018, surgiu uma testemunha acusando o vereador Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando Oliveira de Araujo, o Orlando Curicica. Mas a PF provou ser uma denúncia falsa, o que já faria parte de uma blindagem do clã Brazão.

A investigação do caso Marielle acabou jogando luz sobre outros possíveis crimes praticados na Delegacia de Homicídio, sobretudo um conchavo para travar inquéritos relacionados ao jogo do bicho. Ao ser ouvido pela PF, o miliciano Orlando Curicica — que está preso numa unidade federal — disse que havia um esquema de pagamento de propina em delegacias. A DH, por exemplo, receberia de R$ 60 mil a R$ 80 mil mensais da contravenção, valor que poderia aumentar a depender da complexidade do caso.

“Como é que vai acusar a contravenção? Eles não tinham como. Não que a contravenção tenha mandado matar a Marielle, mas a contravenção criou um sistema que facilitou a morte de Marielle, que continua até hoje”, disse Curicica ao delegado federal Leandro Almada, hoje superintendente da PF no Rio.

O miliciano contou ainda que ele mesmo pagou propina à Delegacia de Homicídios para se livrar de um inquérito. Na época, Rivaldo era o chefe da unidade policial. Curicica diz que pagou R$ 20 mil para sua esposa não ser investigada por porte ilegal de arma.

Os agentes federais descobriram também que a advogada e empresária Erika Andrade de Almeida Araújo, um dos alvos da operação de ontem, esposa de Rivaldo, seria testa de ferro do marido em “empresas de fachada” criadas pelo delegado para lavar o dinheiro adquirido de maneira ilícita ao longo dos anos em que esteve em cargos de comando. A análise bancária mostrou que, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, Erika movimentou mais de R$ 7 milhões.Em um comunicado, o governo do Rio informou que a Corregedoria Unificada da Secretaria de Segurança vai apurar a conduta dos policiais com o rigor necessário. Giniton Lages disse que realizou todas as diligências para elucidar o caso Marielle e que cumprou os protocolos de atuação de um delegado.

A defesa de Braga Netto afirmou que no período da intervenção federal a Polícia Civil era subordinada à Secretaria de Segurança, que foi a responsável pela indicação. O Globo não conseguiu contato com Richard Nunes.

