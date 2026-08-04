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Investigação Ex-chefe de gabinete de Lula diz que devolveu R$ 249 mil a empresária amiga de Lulinha Marco Aurélio Marcola afirma que colocou os sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça e nega irregularidades na operação

O ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Marco Aurélio Marcola afirmou, em nota divulgada nesta terça-feira, que quitou um empréstimo pessoal obtido junto à empresária Roberta Luchsinger por meio de uma transferência bancária de R$ 249 mil.

O ex-chefe de gabinete presidencial disse que colocou seus sigilos bancário e fiscal à disposição da Justiça para demonstrar que "jamais houve nada além do empréstimo pessoal" e negou qualquer irregularidade na operação.

Na manifestação, Marcola afirma que o empréstimo foi pago com uma transferência bancária de R$ 249 mil, classificada por ele como uma movimentação de natureza estritamente privada.

Segundo o ex-assessor, a abertura dos sigilos busca deixar claro que a operação se restringiu ao empréstimo pessoal.

O ex-chefe de gabinete informou ainda que já constituiu advogado e orientou a defesa a utilizar todos os documentos necessários para esclarecer os fatos.

Na nota, Marcola afirma que sempre pautou sua atuação pública pela "ética, compromisso e transparência" e diz responder às "especulações e ilações" com fatos, documentos e sua disposição de colaborar com a Justiça.

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