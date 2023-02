A- A+

brasília Ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho é nomeado em secretaria no Ministério do Trabalho Quadro histórico do PT também foi ministro de Dilma Rousseff

Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi nomeado para o cargo de secretário Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (10).

Quadro histórico do PT, Carvalho é um dos assessores mais antigos e próximos de Lula. Ele atuou como braço direito do presidente em seus dois primeiros mandatos (2003-2010) e foi ministro-chefe secretário-geral da Presidência na gestão de Dilma Rousseff (PT).

Carvalho também integrou o núcleo duro da campanha petista nas eleições de 2022. El foi dos principais nomes da interlocução com religiosos e articulador da carta aos evangélicos publicada por Lula.

Agora ele ficará sob o comando do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A secretaria que Gilberto Carvalho irá chefiar visa promover políticas para organizações coletivas de trabalhadores, como associações e grupos de produtores; cooperativas de agricultura familiar; cooperativas de coleta e reciclagem, entre outras atribuições.

