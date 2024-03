A- A+

BRASIL Ex-comandante da FAB avisou a Augusto Heleno que não concordava com 'ruptura democrática' Carlos Almeida Baptista Junior relatou à PF que ex-ministro do GSI ficou 'atônito e desconversou'

O ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Junior relatou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que avisou ao então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que "não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática". De acordo com Baptista Junior, Heleno ficou "atônito e desconversou".

Segundo o relato, a conversa ocorreu no dia 16 de dezembro de 2022, após uma cerimônia no Instituto de Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP). Heleno solicitou uma aeronave da FAB para retornar a Brasília, porque Bolsonaro havia solicitado uma reunião de urgência para o dia seguinte, um sábado. Baptista Junior, então, foi com o ministro para uma sala reservada.

"O depoente afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática; que, por não ter sido convocado para a referida reunião, solicitou ao general Heleno que reafirmasse ao então presidente a posição do depoimento e da Aeronáutica, que o General Heleno ficou atônito e desconversou sobre o assunto", diz a transcrição do depoimento.

Veja também

