TRAMA GOLPISTA Ex-comandante militar do Planalto diz que fala ao STF sobre acampamento diante do QG Gustavo Dutra disse que acampamento estava "praticamente vazio" dois dias antes do 8/1

O general Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Palácio do Planalto, relatou nesta sexta-feira (30), em depoimento ao Supremo Tribunal Federal ( STF), que afirmou ao ex-ministro Anderson Torres que o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército estava "praticamente vazio" no dia 6 de janeiro, dois dias antes dos atos golpistas.

Dutra foi indicado como testemunha de defesa de Torres na ação penal que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na época dos fatos, Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

— Eu mostrei pro secretário Anderson Torres que o acampamento estava praticamente vazio. Havia 200, duzentas e poucas pessoas. E a maior parte das pessoas que ainda estavam ali eram em pessoas em situação de rua E eu pedia o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social — afirmou o general.

O Comando Militar do Planalto abrange o Distrito Federal, Goiás e parte de Minas Gerais e do Tocantins. Ele foi exonerado do cargo em abril de 2023.

Na manhã desta sexta, a atual secretária de Desenvolvimento Social do DF, Ana Paula Marra, afirmou, também em audiência no STF, que Dutra e Anderson chegaram a discutir a expedição de mandados de prisão para os líderes dos acampamentos.

— O general Dutra e o e o secretário Anderson Torres estavam falando de tentar expedição, expedição de um mandado de prisão para os líderes que estavam no acampamento.

