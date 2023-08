A- A+

SÃO PAULO Ex-deputado Arthur do Val leva soco em protesto contra violência policial em SP Conhecido como 'Mamãe Falei', o youtuber esteve no evento em São Paulo e provocou os participantes

O ex-deputado Arthur do Val levou um soco de um manifestante na noite dessa quinta-feira (3) no centro de São Paulo. Conhecido como "Mamãe Falei", ele foi a um protesto contra a violência policial no Guarujá, com a alegação de que iria questionar os participantes sobre o motivo pelo qual "estão se comovendo com bandidos".

Val foi recebido com gritos de estuprador, em referência ao episódio no qual viajou para a Ucrânia em meio à guerra e gravou áudio dizendo que as ucranianas "fáceis, porque são pobres". Os manifestantes gritaram, em coro, que o ex-deputado seria um abusador de mulheres.

Depois, um dos manifestantes se aproxima do ex-deputado e dá um murro no rosto dele.

— Nem doeu, velho. Esse é o máximo que você consegue, irmão? — afirmou o youtuber e membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

Val publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento do soco. Na legenda, ele escreveu: "Registro da manifestação 'pacífica' que fui hoje com Amanda Vettorazzo".

