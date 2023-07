A- A+

Prisão Ex-deputado bolsonarista Boca Aberta é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo Ex-parlamentar é alvo de investigação do Ministério Público do Paraná (MP-PR) por suspeita de 'rachadinha' em seu gabinete

O ex-deputado federal Emerson Petriv, conhecido como Boca Aberta, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira por porte ilegal de arma de fogo. Ele era alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público do Paraná (MP-PR) que investiga um esquema de "rachadinha" envolvendo o ex-parlamentar quando foi encontrado com o armamento irregular.

Na ação, foram apreendidos também celulares e computadores de Boca Aberta. O MP investiga se, quando deputado, o político promoveu através de seus ex-assessores a devolução de parte do seus salários. A 3ª Vara Criminal de Londrina determinou ainda que o ex-deputado seja monitorado por tornozeleira eletrônica.

Boca Aberta teve seu mandato cassado na Câmara dos Deputados em 2021, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi considerado inelegível por ter tido o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar pela Câmara Municipal de Londrina (PR) em 2017. À época, o deputado chegou a perseguir e xingar o relator do caso pelos corredores da Câmara federal. O parlamentar também foi condenado em segunda instância por denunciação caluniosa.

Em 2022, o político se envolveu em uma polêmica ao agredir o ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, em Londrina, no Paraná. Em imagens que circularam nas redes sociais, Boca Aberta golpeou com tapas e socos do Val depois de defini-lo com palavras como "estuprador" e "vagabundo" por meio de um megafone. Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões. Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão.

