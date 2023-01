Ex-deputado David Miranda completa cinco meses internado e apresenta "melhoras significativas"

A- A+

O ex-deputado federal David Miranda (PSOL) completou cinco meses hospitalizado nesta sexta-feira (6). Em uma publicação nas redes sociais, o seu marido, o jornalista Gleen Greenwald, comentou a data e disse que Miranda "mostrou melhoras muito significativas nas últimas 3 semanas".

Ainda segundo a postagem, médicos afirmaram que o ex-deputado está está em "seu melhor, mais forte e saudável" estado de saúde desde agosto de 2022.





De acordo com Glenn, o parlamentar apresentou uma infecção grave no sistema gastrointestinal, que passou a comprometer outros órgãos, como pâncreas, fígado e pulmões, e que a estabilidade no quadro é "muito importante" porque o organismo precisa de "tempo para se recuperar".



Em setembro, após seis semanas internado na Clínica São Vincente, na Gávea, Miranda desistiu de disputar à reeleição para a Câmara dos Deputados. Segundo Greenwald, a decisão de desistir do pleito foi tomada em conjunto, entre amigos e parentes do parlamentar.

