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ELEIÇÕES 2026 Ex-deputado Eduardo Bolsonaro envia vídeo para a convenção do PL em SP No vídeo, Eduardo diz que Flávio tem uma "missão" que é combater a esquerda e a criminalidade

O deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro, enviou um vídeo que foi exibido neste sábado, 25, durante a convenção nacional do PL, que oficializou seu irmão, Flávio, como candidato do PL à presidência. No vídeo, Eduardo Bolsonaro disse que a eleição de Flávio significará a soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro e a anistia aos presos pelos atos terroristas de 8 de janeiro.

Eduardo também diz que Flávio tem uma "missão" que é combater a esquerda e a criminalidade. "Não há mais tempo para ego ou qualquer outro tipo de situação", declarou.

O ex-deputado também disse que seu irmão está agora com "um alvo" na cabeça, assim como aconteceu com o presidente da Argentina, Javier Milei, e com outras lideranças de direita da América Latina. Ao final do vídeo, Eduardo diz que Milei "já está convidado" para a posse do seu irmão no ano que vem. O presidente argentino acompanha a Convenção Nacional PL ao lado de Flávio.

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