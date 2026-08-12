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RIO DE JANEIRO Ex-deputado passa por cirurgia após ser arremessado de moto em acidente no Rio de Janeiro Segundo a família de Alexandre Freitas, ex-deputado estadual pelo Novo, motorista do carro que o atingiu deixou o local sem prestar socorro

O ex-deputado estadual Alexandre Freitas (Novo) passa por cirurgia na manhã desta quarta-feira após ter sido arremessado de sua moto na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, Zona Sul do Rio, na terça (11).



O motorista do carro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro, segundo a família, que divulgou as imagens nas redes sociais. Com fratura no tornozelo e fissura no punho, o ex-político se recupera bem, informou sua esposa, Aline Sul.

No acidente, a moto é atingida por um veículo prateado, e Alexandre Freitas é arremessado para o lado esquerdo da pista sentido Barra e cai segurando as pernas. O motorista que filmou o acidente diz: "Não tem nem como a gente não parar, né? Chama aí, chama aí (socorro)".





— O cara derrubou ele e simplesmente fugiu. Foi omissão de socorro. O cara para o carro dele, olha para ver se o carro está batido, vai até o Alexandre, que (na imagem) está caído no chão, olha para a cara do Alexandre, vira as costas e simplesmente vai embora — disse Aline Sul, ao detalhar o acidente.

Alexandre Freitas no Copa D'Or e a esposa, Aline Sul — Foto: Instagram/Reprodução



Socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Alexandre Freitas foi transferido em seguida para o Copa D'Or, em Copacabana. No hospital privado, ele passou por exames de tomografia e teve a cirurgia agendada. Enquanto o ex-parlamentar recebe atendimento médico, a família se mobiliza para tentar identificar o motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

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