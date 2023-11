A- A+

Mesmo sem mandato – ia para o 11º não fosse a deslealdade do PSB com ele na disputa proporcional – o ex-deputado federal Gonzaga Patriota continua trabalhando em Brasília com a mesma intensidade, na condição de decano da bancada. Esta semana, ele esteve com o relator-geral do Orçamento Geral da União, Luiz Carlos Motta (PL-SP), para tentar assegurar R$ 10 milhões no OGU de 2024 para construção da Adutora de Jutaí.

Trata-se de um projeto para levar água de Lagoa Grande, na beira do Rio São Francisco, ao distrito de Jutaí, com uma população em torno de seis mil habitantes. A obra está orçada em R$ 40 milhões. O complemento – cerca de R$ 30 milhões – viriam através de uma emenda de bancada, cujo pedido Patriota encaminhou ao coordenador Augusto Coutinho (Republicanos).

Patriota pediu também mais R$ 10 milhões, em emendas, ao relator-adjunto do OGU, Marcelo Castro (MDB-PI). “Quase na beira do Rio São Francisco, a comunidade de Jutaí padece de vários males porque não tem água, água em abundância para beber e para alimentar os projetos de irrigação na região”, disse o ex-parlamentar.

Ainda na condição de um político que trabalha em defesa de todos os segmentos na sociedade, Gonzaga Patriota encaminhou ofício ao presidente Lula pleiteando o aumento do número de servidores da Polícia Rodoviária Federal para 18 mil. Propôs convocar 1.455 policiais rodoviários federais que foram aprovados no concurso de 2021.

“Há uma necessidade urgente em ampliar o pessoal que trabalha cuidando das nossas estradas e vigiando o trânsito em todo o País”, disse Patriota, que conhece como ninguém o setor porque como deputado, durante 10 mandatos, representou a categoria na Câmara dos Deputados.

