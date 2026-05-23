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PAGAMENTOS Ex-funcionária de Mário Frias pagou contas de esposa do deputado e fez Pix para chefe de gabinete Gardênia Moraes fez cinco empréstimos consignados, sendo que apenas um foi feito para uso pessoal

Comprovantes de pagamentos e extratos bancários obtidos pelo g1 mostram que uma ex-funcionária do gabinete do deputado federal Mário Frias devolveu parte do salário ao então chefe de gabinete. Ela também pagou despesas de familiares do parlamentar entre fevereiro de 2023 e março de 2024.



Ao g1, Gardênia Morais afirma que Frias estava ciente das devoluções. Frias foi procurado, por meio de seu atual chefe de gabinete, mas ainda não se pronunciou.

— O deputado sabia, o deputado estava ciente de todas as devoluções. Foi um combinado inicial, o deputado sempre participa. E depois as tratativas do dia a dia ocorriam com o (Raphael) Azevedo, que na época era o chefe de gabinete, braço direito do deputado.

Um dos comprovantes mostra que a ex-funcionária fez um PIX de R$ 1.000 em 29 de janeiro de 2024 para Maria Lucia Frias, mãe do parlamentar. Outro comprovante indica que, em dezembro de 2023, a ex-funcionária pagou uma fatura do cartão de crédito de Juliana Frias, esposa do deputado, no valor de R$ 4.832,32.

Nomeada secretária parlamentar em fevereiro de 2023, a ex-funcionária de Frias tomou cinco empréstimos consignados no valor de R$ 174.886. Parte do montante foi transferido ao então chefe de gabinete, segundo o g1. Gardênia afirma que somente um dos empréstimos foi feito para uso pessoal.

— Dos cinco empréstimos, um é meu particular, no restante todos foram feitos a pedido do deputado e do Raphael Azevedo para quitar dívidas de campanha [de 2022]. Os empréstimos foram feitos e eles não foram quitados, estão todos em aberto no Serasa — disse a ex-funcionária.

Os documentos obtidos pelo site indicam que Gardênia Morais transferia o salário da conta do BB para outra conta de sua titularidade, no Itaú, e dessa conta repassava valores para o então chefe de gabinete, Raphael Azevedo, ou para a ex-mulher e uma outra parente dele. No período no qual ela esteve no cargo, que deixou em maio de 2024, o salário líquido que recebeu variou entre R$ 10 mil e R$ 21 mil. Azevedo deixou a chefia do gabinete em fevereiro de 2024.

Os comprovantes obtidos pelo g1 foram: um PIX de R$ 4.600 para Azevedo em fevereiro de 2023; um PIX de R$ 5.000 para Azevedo em março de 2023; um PIX de R$ 1.500 para Avezedo em abril de 2023; um PIX de R$ 3.200 para a ex-mulher de Azevedo em maio de 2023; dois PIX, de R$ 3.200 e R$ 816, para a ex-mulher e uma outra parente de Azevedo em julho de 2023; quatro PIX de R$ 3.200 para a ex-mulher de Azevedo nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023; e um PIX de R$ 4.000 para o próprio Azevedo em março de 2024.

A ex-funcionária afirmou que houve mais repasses além do identificados pelo g1, que somam R$ 35.116. Gardênia diz ainda que "tinha mais pessoas devolvendo" o salário no gabinete, além dela. Em março de 2024, a ex-funcionária fez um saque de R$ 49.999,99 em dinheiro vivo. Ela não revelou a quem os valores foram entregues.

— O meu salário foi subindo gradativamente. Lá na Câmara a gente tem os 'steps'. No final, estava girando em torno de R$ 20 mil. Me restavam, em média, de R$ 6 mil a R$ 7 mil. Eu devolvia todos os meses, de acordo com o meu 'step' — disse Gardênia ao g1.

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