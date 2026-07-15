Ex-governador do Piauí avalia que Lula não repetirá votação no Nordeste

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Ex-ministro, ex-senador e ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão (PSD), tem uma larga experiência na vida pública. Lançando um livro de memórias, ele avalia que o Brasil está em vias de buscar “novos rumos”. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Napoleão prevê um cenário difícil para o presidente Lula (PT), que busca a reeleição para um eventual quarto mandato, especialmente no Nordeste.

“Vislumbro uma situação difícil nas eleições. No Piauí, o presidente Lula teve 75% dos votos. Foi a maior maioria, digamos assim, para usar um pleonasmo. Não creio que hoje esteja tanto assim, não obstante o bom governador do PT, Rafael Fonteles, mas não creio e não quero que esteja tanto assim”, avaliou o ex-governador, que foi mais enfático ainda contra a reeleição do presidente.

“No Piauí eu sinto que também já não é mais tanto assim. É preciso mudar, alterar, mas não a dicotomia entre esquerda e direita, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula. Vamos por outra alternativa. O país está muito mal. Devo dizer que nunca houve um déficit orçamentário tão grande quanto agora, aliás não havia até os dois primeiros governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff (PT). Ela terminou com o impeachment por causa disso, em 2016. Foi por causa do déficit orçamentário. Gastam tudo no que podem, no que não podem e não devem. O ex-presidente Michel Temer (MDB) consertou, depois o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com Paulo Guedes na Fazenda, ajustou o país, devolveu o Brasil à normalidade e voltou o superávit. Aí entrou Lula em 2023, veio o déficit de novo”, disparou Hugo Napoleão.

Embora difícil, o ex-governador defendeu uma terceira via para quebrar a polarização da corrida presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o político, é ruim para o país ficar refém dessa “dicotomia”, mas ele admite que o tempo hábil para surgir um nome é difícil.

Napoleão avalia que o nome mais indicado seria o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputará a reeleição. "Não sou da dicotomia entre Lula e Flávio Bolsonaro. O melhor para mim de todos, por ser um homem extremamente correto, é o governador Tarcísio, mas ele é candidato à reeleição em São Paulo. Esse seria um nome ímpar, mas infelizmente não disputará a Presidência da República agora”, ponderou Napoleão.

Ele também fez afagos ao correligionário Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás e que está concorrendo ao Palácio do Planalto. “Meu partido hoje está com Ronaldo Caiado, que é uma excelente pessoa, foi um brilhante administrador, mas acho um pouco conservador demais. Ao passo que o PT é um pouco à esquerda demais. Caiado é naturalmente conservador demais. O que o Gilberto Kassab (presidente nacional do PSD) até não é, mas, de qualquer maneira, eu aguardo as convenções do partido para poder me manifestar”, completou.

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