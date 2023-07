A- A+

RIO DE JANEIRO Ex-governador do RJ Anthony Garotinho é internado com quadro de pneumonia Político tratava da enfermidade há dias em casa, sem melhora no quadro respiratório

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (União), foi internado na noite desta quinta-feira (20) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



A informação foi confirmada pela filha do parlamentar, a ex-deputada federal Clarissa Garotinho (União). O político foi diagnosticado com pneumonia e está recebendo medicação endovenosa.

Garotinho já tinha divulgado um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira afirmando que tinha sido diagnosticado com a doença. Ele estava se tratando em casa, mas segundo familiares, como a medicação não fez efeito, precisou buscar a unidade médica novamente.





O político está internado na Unimed Campos e deve ficar na unidade até pelo menos domingo quando está agendada uma nova tomografia para investigar a evolução do quadro.



