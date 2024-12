A- A+

TOCANTINS Ex-governador do Tocantins é preso por indícios de que fugiria para o exterior Mauro Carlesse, que esteve à frente do estado entre 2018 e 2021, é acusado de participar de um esquema de corrupção

O ex-governador de Tocantins Mauro Carlesse foi preso na manhã deste domingo em operação promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MPTO). O mandado de prisão preventiva tem como principal pano de fundo indícios de que ele planejava uma fuga para o exterior.

Em nota, sua defesa afirmou que Carlesse recebeu com "indignação" a prisão, negou possibilidade de fuga e afirmou que um pedido de revogação será efetuado. (Leia o posicionamento na íntegra no final da matéria)

Ele foi preso na Fazenda Joia Rara, que é de sua propriedade, no município de São Salvador, no Sul do estado. O ex-governador é acusado de participar de um esquema de corrupção, assim como seu ex-secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresemin, que também foi alvo da operação, mas já estava preso desde o último dia dez.

Segundo a Polícia Federal, o que motivou a outra detenção de Quaresemin teria sido a fraude em licitações e desvio de dinheiro durante o exercício do cargo.

Esta não é a primeira vez que Mauro Carlesse se torna alvo de uma operação. À frente do estado de Tocantins entre 2019 e 2021, o ex-governador foi afastado em outubro pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após ter se tornado alvo de três operações.

As acusações giravam em torno de uma suposta organização criminosa na Secretaria de Segurança Pública e um esquema de desvios de recursos público e pagamento de propina a partir do plano de saúde dos servidores estaduais.

Em março de 2022, um processo de impeachment foi aberto na Assembleia Legislativa, mas antes de ser votado em segundo turno, Carlesse apresentou uma carta de renúncia ao seu mandato. Seu vice era Wanderlei Barbosa (Republicanos), que foi reeleito nas eleições daquele ano.

Já fora da máquina, ele voltou a ser associado com esquemas de corrupção de quando ainda estava no mandato. Em agosto deste ano, foi alvo de busca e apreensão por ser investigado por supostas fraudes em licitações da Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação.

O que diz a defesa do ex-governador

O ex-governador Mauro Carlesse informa à população tocantinense que recebeu a notícia da prisão com indignação, pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos fundamentais, principalmente o direito à liberdade.

Quando requisitado, sempre responde à Justiça com advogado constituído e colabora com as informações solicitadas.

Mauro Carlesse sempre esteve à disposição da Justiça e assim permanecerá. A defesa irá apresentar o pedido de revogação da prisão.

