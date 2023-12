A- A+

SENADO Ex-militante do partido de Brizola: quem é a suplente de Ana Lobato, herdeira de Dino no Senado Lourdinha (PCdoB) foi eleita segunda suplente na chapa do ministro da Justiça no ano passado

Caso o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seja aprovado pelo Senado na próxima quinta-feira (14) e assuma o cargo de magistrado no Supremo Tribunal Federal (STF), a sua suplente, a senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), herdará sua cadeira no Congresso Nacional até 2030.

A promoção iminente de Lobato a senadora titular abre espaço para que um terceiro nome venha a assumir o mandato de Dino: a vereadora Lourdinha (PcdoB), eleita segunda suplente na chapa do ministro nas eleições do ano passado. Presidente da Câmara Municipal de Coroatá, no Centro-Leste do Maranhão, Lourdinha está em seu sétimo mandato legislativo. Antes de sua primeira eleição, em 2004, atuava como militante partidária no PDT.

Com 67 anos de idade, a política é aliada do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA), cujo reduto eleitoral é em Colinas, cidade localizada a pouco mais de 200 quilômetros de Coroatá. Foi inclusive Jérry que indicou o seu nome para compor a chapa de Dino.

"Quero agradecer também ao nosso federal Márcio Jerry por reconhecer meu trabalho e indicar o meu nome", disse a vereadora no dia em que foi diplomada segunda suplente. Nas redes sociais, os dois demonstram grande proximidade e se referem como amigos pessoais.

Antes de ser indicado ao STF, Dino havia sido procurado pela vereadora para dar aval a sua pré-candidatura à prefeitura de Coroatá, nas eleições do ano que vem. Os dois se reuniram em setembro deste ano em uma conversa na qual o deputado estadual Carlos Lula (PSB) também participou.

Lourdinha só irá exercer o mandato no Senado Federal caso Ana Paula Lobato se licencie do cargo temporariamente, como em casos de tratamento médico, seja indicada a um cargo ou chefie uma missão diplomática. Em todas essas hipóteses, a Casa Legislativa recorre aos suplentes para que as cadeiras não fiquem vazias e o Congresso siga funcionando em pleno vapor.

A expectativa é de que Lobato venha a pedir licença no ano que vem, já que a senadora sinalizou o desejo de concorrer à prefeitura de Pinheiro, no Norte maranhense, nas eleições municipais. Ex-vice-prefeita da cidade, a parlamentar busca costurar apoios para viabilizar seu nome e já teve conversas com o PT.

