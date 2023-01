A- A+

POSSE PRESIDENCIAL Ex-ministra de Bolsonaro, Flávia Arruda vai a posse e abraça Lula Deputada federal também conversou com Haddad e Silvio Almeida; ela se afastou de ex-chefe após ser derrotada em disputada pelo Senado

Ex-ministra do governo Jair Bolsonaro, a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) esteve na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, e cumprimentou o petista com um abraço. Ela integrou a gestão anterior até março e apoiou o ex-presidente na eleição, mas se afastou dele após não conseguir se eleger senadora.

Flávia abraçou Lula quando ele atravessou o plenário da Câmara, antes de assinar o termo de posse, e falou de forma rápida com o presidente. Depois, continuou no plenário e conversou com os futuros ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Direitos Humanos, Silvio Almeida.

A deputada federal comandou a Secretaria de Governo, responsável pela interlocução com o Congresso, entre abril de 2021 e março de 2022. Ela deixou o cargo para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.

Apesar de fazer parte do partido de Bolsonaro, Flávia enfrentou uma concorrente do mesmo campo: a também ex-ministra Damares Alves, que conseguiu se eleger.

Durante a disputa entre as suas duas ex-ministras, o então presidente afirmou que não iria se posicionar na disputa. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, entretanto, se empenhou ativamente na campanha de Damares, de quem é amiga.

Após a derrota, Flávia Arruda não se engajou no segundo turno da eleição presidencial. No mês passado, votou a favor da PEC da Transição, proposta por Lula, apesar de o PL, partido dela e de Bolsonaro, ter orientado voto contrário.

