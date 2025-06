A- A+

Justiça Ex-ministro da Defesa afirma que ex-comandante da Aeronáutica perdeu as "estribeiras" em reunião Paulo Sérgio Nogueira foi interrogado por Alexandre de Moraes e relatou reação de Carlos de Almeida Baptista Jr.

O ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro Paulo Sérgio Nogueira afirmou nesta terça-feira, em interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior "perdeu as estribeiras" durante uma reunião realizada entre o general e os três comandantes das Forças Armadas.

Segundo o relato de Paulo Sérgio, a reunião de 14 de dezembro de 2022 serviria para relatar aos comandantes que os "estudos" que vinham sendo feitos após as eleições seriam encerrados e para debater questões de ordem prática das Forças Armadas.

— Foi exatamente para fechar a questão e não se tocar mais nesse assunto — disse Paulo Sérgio.

De acordo com o ex-ministro da Defesa, Baptista Júnior chegou à reunião e permaneceu por algum tempo após ter se retirado para respirar um pouco. Em depoimento com testemunha na ação penal, Baptista Júnior afirmou que ao perceber o conteúdo do material levado por Paulo Sérgio à reunião, se recusou a receber o papel e abandonou o encontro.

— O brigadeiro chegou na reunião e quando eu fui iniciar o assunto ele já perdeu as estribeiras dele. Ele foi ao banheiro, respirou mais um pouco e a gente ainda conversou um pouco sobre a passagem de comando — afirmou o ex-ministro da Defesa.

