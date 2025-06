Ex-ministro da Defesa diz ao STF ter alertado Bolsonaro sobre gravidade de decretar estado de defesa

A- A+

O ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro Paulo Sérgio Nogueira tratou nesta terça-feira, em interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre uma reunião realizada no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022, após a vitória Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.

O militar disse que, na ocasião, Bolsonaro apresentou "considerandos" sobre como o governo havia sido prejudicado, e tratou de possíveis medidas, como estado de sítio e de defesa.

De acordo com Nogueira, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes também participou da conversa, brem como o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos.

— Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente. Eu, pessoalmente, acho que Freire Gomes como estava do meu lado. No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali, uma tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura, que eu imaginava que poderia acontecer, se a evolução realmente das coisas fosse em frente.

Nogueira afirmou ainda que aconselhou o então presidente, posteriormente, a não entrar mais neste assunto.

— Eu conversei: 'Presidente não se fala mais nisso, homem'. E realmente eu acreditei. A reunião do dia 14 foi exatamente para fechar questão e não tratar mais nos assunto.

