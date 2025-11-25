A- A+

Justiça Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é levado preso para a Papudinha Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi levado nesta terça-feira para o 19º Batalhão da Polícia Militar no Distrito Federal, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha".

Torres foi intimado da decisão sobre o trânsito em julgado do processo da trama golpista quando estava acompanhado de seu advogado e foi escoltado ao Batalhão, segundo informações de sua defesa. O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu nesta terça-feira que não cabem mais recursos e determinou a execução das penas.

Delegado da Polícia Federal de carreira, Torres foi condenado pela Primeira Turma do STF no dia 11 de setembro, a 24 anos, por uma tentativa de golpe de Estado ocorrida no fim de 2022.

No mesmo julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Os demais seis réus também foram considerados culpados e receberam penas entre dois e 26 anos de prisão.

Ele foi sentenciado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

A determinação judicial atende a um pedido dos advogados de Torres, que pleitearam o cumprimento da pena na Papudinha, na Superintendência da PF em Brasília ou em um "estabelecimento de perfil equivalente".

Unidade sob administração da Polícia Militar, a Papudinha abriga tradicionalmente policiais e autoridades condenados na Justiça. O próprio Torres já ficou preso preventivamente na unidade por quatro meses.

