Política Ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Queiroga anuncia filiação ao PL de olho em disputa por prefeitura O ato deve contar com a presença do ex-mandatário, que deseja cacifar Queiroga para a disputa pela Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2024

Fora da vida política desde o começo do ano, Marcelo Queiroga, que ficou à frente do Ministério da Saúde durante parte da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, anunciou que vai se filiar ao PL em evento nesta quarta-feira (14).

O ato deve contar com a presença do ex-mandatário, que deseja cacifar Queiroga para a disputa pela Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2024.

Em uma publicação nas redes sociais, o ex-ministro afirmou que a filiação visa "defender o legado de Jair Bolsonaro", ação que, segundo ele, "formaliza o que já ocorre desde minha posse como ministro da Saúde em março de 2021".

A aposta no nome de Queiroga, no entanto, desagrada o diretório municipal do PL na Paraíba por entender que o movimento lima a chance de escolher um candidato para disputar a prefeitura.

Em entrevista à Rádio Arapuan FM, da Paraíba, nesta segunda-feira, o presidente da legenda na capital, Cabo Gilberto, criticou a opção sem antes consultar a cúpula do PL na cidade e ameaçou deixar o comando local:

— Escolhido por quem? Quem tem que escolher o candidato é a gente, que foi majoritário em João Pessoa. Não é assim, meu amigo. Eu recebi o diretório municipal e é como se eu não mandasse em nada. Se for assim, eu entrego o diretório. Eu não vou querer comandar o diretório e não ter poder de decisão. Eu quero decidir com a base que foi votada, que trabalhou para Bolsonaro aqui.

O médico Marcelo Queiroga foi indicado para o Ministério da Saúde em março de 2021, durante a pandemia da Covid-19 e no auge da crise de falta de respiradores em hospitais em Manaus (AM) e diante da demora no processo de vacinação contra a Covid-19. À época, ele chegou a comparecer à CPI da Covid-19, instaurada no Senado, para prestar esclarecimentos sobre a compra e o recebimento de lotes de vacinas.

