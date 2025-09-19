A- A+

Política Ex-ministro de Bolsonaro acena para redução de penas no 8 de janeiro

O ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e atual presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PP-PI), sinalizou que pode apoiar o projeto de lei que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com essa sinalização, a proposta de anistia ampla, geral e irrestrita perde força entre os aliados do ex-presidente.

O aceno foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto. Até então defensor da anistia ampla, Ciro passou a falar abertamente sobre a possibilidade de dosimetria de penas.

Ciro foi um dos convidados de Paulinho para debater a construção do texto junto ao ex-presidente Michel Temer. No vídeo, publicado na noite de quinta-feira, 18, o senador afirmou. "Vim falar um pouco do que a gente está pensando: um projeto que possa anistiar as pessoas... não é bem anistiar, mas diminuir a pena das pessoas."

Ele também destacou que outras pautas precisam ser priorizadas pelo Congresso. "Nós temos que cuidar mesmo, Paulinho, da segurança, da saúde e da educação das pessoas. Essa é a nossa missão".



