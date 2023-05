Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres deixa a cadeia após quase quatro meses

A- A+

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi solto na noite desta quinta-feira (11), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele estava preso desde o dia 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas e deixou o Batalhão da Polícia Militar, onde estava detido, por volta de 21h10.

Em sua decisão, Moraes afirmou que a prisão não é mais necessária após a realização de "novas diligências policiais" e que "no presente momento da investigação criminal, as razões para a manutenção da medida cautelar extrema" terminaram e que "a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade" após a realização dessas diligências policiais, que não foram nomeadas.

De acordo com a colunista Bela Megale, ele chorou ao saber que seria solto. A liberdade de Torres está condicionada ao cumprimento de uma série de medidas:

Uso de tornozeleira eletrônica, com proibição de deixar o Distrito Federal, além de não poder sair de casa à noite e nos fins de semana;

Afastamento imediato do cargo de delegado da Polícia Federal;

Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;

Proibição de sair do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes à Justiça em 24 horas;

Cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do ex-ministro;

Supensão imediata de quaisquer documento de porte de arma de fogo em nome de Torres, inclusive a arma funcional, além de cancelamento de qualquer certificado de CAC que ele tenha;

Proibição de utilização de redes sociais;

Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos na investigação;

Em nota, o advogado de Torres, Eumar Novacki, afirmou ter recebido a decisão "com serenidade". "Recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder liberdade ao dr. Anderson Torres, que se encontrava preso desde o dia 14 de janeiro. A defesa reitera sua confiança na JusAça e seu respeito irrestrito ao Supremo Tribunal Federal. O maior interessado na apuração célere dos fatos é o próprio Anderson Torres", diz.

