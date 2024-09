Ex-ministro de Collor doa R$ 50 mil para campanha da Pablo Marçal

A- A+

Pablo Marçal (PRTB) recebeu R$ 50 mil em doações para sua campanha do ex-ministro da Agricultura do governo Collor Antonio Cabrera. Em suas redes sociais, ele postou uma foto ao lado do candidato e escreveu "não ao Boulos". Segundo o ex-ministro, no encontro, os dois discutiram o "direito à propriedade privada e uma Cidade de Empreendedores". Cabrera é o terceiro maior doador da campanha de Marçal.

Empresário do agronegócio, Cabrera tem histórico de apoiar políticos de direita e de defender ideias neoliberais e valores cristãos. Em suas redes sociais, o veterinário já criticou diversas vezes o candidato Guilherme Boulos (PSOL).

A campanha de Marçal tem recebido doações de pessoas físicas. O empresário da mineração Mauricio Toledo também doou R$ 50 mil. Hélio Seibel, empresário do Grupo Ligna, e o também empresário Helvio Paulo Ferro Filho doaram R$ 100 mil cada.

