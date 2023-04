Ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias vai prestar depoimento à PF nesta sexta-feira (21)

A- A+

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias irá prestar depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira de feriado (21).

Ele deixou o cargo nesta quarta-feira (19) após vir à tona vídeos em que ele aparece transitando entre manifestantes durante a invasão ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a PF fizesse a oitiva dele em até 48 horas - o prazo se encerra amanhã. Para Moraes, as imagens, que foram divulgadas pela CNN Brasil, indicam "atuação incompetente" e "ilícita e conivente omissão" de membros do GSI.

"Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI", escreveu o ministro no despacho.

