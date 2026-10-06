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Eleições 2026 Ex-ministros da área agrícola de Lula não se reelegem em MT e SP Em Mato Grosso, Fávaro ficou em quarto lugar na disputa ao Senado, com 411.020 votos, equivalente a 11,5% dos votos válidos

Ex-ministros da área agrícola do governo Lula 3, de janeiro de 2023 a março deste ano, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) e o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) não foram reeleitos no pleito deste domingo, 4. Fávaro, ex-ministro da Agricultura, disputava a reeleição para o Senado por Mato Grosso. Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, buscava a reeleição como deputado federal, após cinco mandatos consecutivos.

Em Mato Grosso, Fávaro ficou em quarto lugar na disputa ao Senado, com 411.020 votos, equivalente a 11,5% dos votos válidos. O senador tem mandato válido até fevereiro de 2027. No Estado, o ex-governador Mauro Mendes (União) e o deputado federal José Medeiros (PL) foram eleitos para a Casa Alta. No terceiro mandato do presidente Lula, Fávaro foi responsável pela condução das políticas a agronegócio e pela chamada "reconstrução de pontes" entre o setor e o governo.

Teixeira, que disputava um novo mandato como deputado federal, ficou como suplente da Federação PT/PCdoB/PV com 106.062 votos. O ex-ministro conduziu a retomada das políticas voltadas à agricultura familiar e à reforma agrária na gestão atual, bem como a interlocução com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Como mostrou levantamento do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, dos 22 ex-ministros do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 11 foram derrotados nos cargos disputados nas eleições deste ano. Outros 10 foram eleitos.

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