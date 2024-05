A- A+

ACUSAÇÃO Ex-namorada acusa vice-presidente do PT no Maranhão por agressões Mulher diz que Augusto Lobato a agrediu com puxões de cabelo, empurrões e tapas durante discussão em 2022

Uma ex-namorada do vice-presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores no Maranhão, Augusto Lobato, registrou boletim de ocorrência contra o político por injúria e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Lobato foi candidato a deputado federal em 2022, quando obteve 2.937 votos e terminou a eleição como suplente. A mulher que o acusa é Caroline Bastos, de 35 anos, que diz ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas em mais de uma ocasião no período de quase dois anos em que se relacionou com Augusto.

Caroline relatou ao Globo que Augusto a agrediu com puxões de cabelo, empurrões e tapas durante uma discussão em seu apartamento em São Luís, no fim de 2022, alguns meses após o início do namoro. Segundo a mulher, isso voltou a acontecer mais duas vezes, até que a violência física teria dado lugar à psicológica:

— A violência psicológica é a pior de todas. Eu lembrava que ele tinha me prometido emprego e ele respondia que eu “não tava merecendo”, que conseguiria só quando eu fizesse o que ele queria, que me comportasse como ele mandava. Adoeci emocionalmente, desenvolvi depressão, ansiedade. Tenho feito acompanhamento psicológico, ainda estou superando — disse.

O fim da relação entre os dois ocorreu em março. Naquele mês, durante evento em um hotel que contou com a participação da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), Caroline e Augusto teriam se desentendido, e a discussão continuou do lado de fora.

No boletim de ocorrência, registrado em 2 de abril na Delegacia Especial da Mulher de São Luís, Caroline narra que o político a chamou de “vagabunda, louca, escrota e canalha” naquela discussão, além de ter dito que ela “não servia para ele como mulher”.

A mulher afirma que as brigas decorriam de suposto ciúmes de Augusto, e que a violência “faz parte da sua índole”:

— Eu não percebia o que acontecia comigo. Depois, vi vídeos sobre narcisistas, sobre relacionamentos abusivos, e fui identificando que era o que tava acontecendo. Em março, eu tirei essa máscara, foi o ápice de tudo. Foi quando decidi denunciá-lo por tudo o que eu passei.

Caroline pediu medidas protetivas contra o ex-companheiro, mas teve o pedido negado pela juíza Vanessa Clementino Sousa, da 4ª Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A magistrada considerou que não foram apresentados “indícios de que a segurança e a paz de espírito da ofendida estejam comprometidos”.

A mulher diz que voltará a requerer proteção, e apresentará áudios e prints para provar que foi procurada nas últimas semanas por pessoas ligadas ao vice-presidente do PT maranhense tentando dissuadi-la das acusações contra Augusto.

— Tenho medo — disse ao Globo.

Procurado, Augusto Lobato declarou que “não há nada concreto” nas acusações. Seu advogado, Marcelo Barros, disse que a defesa aguarda intimação oficial para depois se manifestar.

