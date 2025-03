Ex-policial que matou petista em festa de aniversário vai cumprir pena em regime fechado

A- A+

A liminar que mantinha em prisão domiciliar o ex-policial Jorge Guaranho, condenado em fevereiro pelo homicídio do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, foi derrubada por decisão do desembargador Gamaliel Seme Scaff.

Ele foi condenado a 20 anos de prisão.

No dia 27 de fevereiro, Guaranho passou por reavaliação médica, feita a pedido do magistrado.

A prisão domiciliar havia sido concedida pelo desembargador após a conclusão do júri que condenou o ex-policial.

A defesa argumentava que Guaranho não teria condições de cumprir a pena em regime fechado por questões médicas.

O motivo seriam as sequelas dos ferimentos de bala disparados por Marcelo Arruda, que se defendia de Guaranho. Instantes antes, o ex-policial havia invadido a festa de aniversário de Arruda e efetuado os primeiros tiros contra a vítima.

Segundo a RPC, após a reavaliação médica, o Complexo Médico Penal de Pinhais (CMP) afirmou ter condições de prestar assistência a Guaranho.

Ele já se encontra no local.

Relembre o caso

O crime ocorreu em um ano de intensa polarização política entre os apoiadores de Bolsonaro e do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a comemoração do aniversário de Marcelo Arruda, realizada em uma área reservada da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, Jorge Guaranho se aproximou do salão de festas de carro, com o som do veículo em alto volume, tocando uma música de campanha de Bolsonaro.

Segundo testemunhas, Guaranho havia saído de um churrasco com sua esposa e filho quando soube que a festa tinha decoração alusiva ao PT e ao então candidato Lula.

Aos gritos de "Bolsonaro" e "mito", o réu ameaçou Arruda, mostrou que estava armado e afirmou que voltaria para matá-lo.

Cerca de uma hora depois, Guaranho retornou sozinho ao local e começou a disparar contra a vítima e convidados ainda da porta do salão. As câmeras de segurança registraram a ação.

As imagens mostraram que Arruda tentou se esconder debaixo de uma mesa, mas foi alvejado à queima-roupa. Ele foi atingido por quatro tiros e morreu.

Veja também