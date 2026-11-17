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Minas Gerais Ex-prefeito reage à crítica de Cleitinho por uso de emenda em show Luciano Rabelo também criticou vazamento de seu número de telefone e disse que o recurso foi enviado pelo senador para ser usado no custeio de atividades culturais

Luciano Rabelo Veloso (Avante), ex-prefeito do município de Mirabella (MG), disse que irá processar o senador e governador recém-eleito de Minas, Cleitinho Azevedo (Republicanos), após ele ter exposto uma ligação telefônica entre os dois. Na conversa, o parlamentar o cobrava pela destinação de uma de suas emendas parlamentares, no valor de R$ 500 mil, para o financiamento de um show.

"A emenda que o senhor senador indicou para Mirabela, de R$ 500.000, era para custeio de feiras, eventos locais e regionais. Crime seria se eu tivesse aplicado o recurso em investimento ou obras. E vamos corrigir outra informação: no ofício que o senhor senador enviou para a prefeitura de Mirabela, não consta que o recurso teria que ser destinado a investimento em infraestrutura ou obras. Eu jamais faria algo contra a legalidade", disse Rabelo em um vídeo publicado nas suas redes sociais.

Na legenda da publicação, o ex-prefeito também disse que classifica como "inadmissível" a atitude do senador de vazar seu número de celular pessoal sem sua autorização. "Vou buscar meus direitos na Justiça e espero que o senador reconheça seu equívoco e faça a devida retratação", acrescentou ao texto.

A manifestação do ex-prefeito ocorreu após o senador publicar, no último final de semana, um vídeo em que ligava para Rabelo e o cobrava sobre o uso de uma emenda dele para o custeamento de um show da cantora Cláudia Leite em de 2024. A postagem ocorreu após Cleitinho ter prometido publicamente acabar com repasses para essas apresentações e festas num estado "quebrado" e revertê-los a um "cardápio de políticas públicas".

A ligação registrada por Cleitinho conta com a participação de Rabelo, que era prefeito de Mirabela em 2024, e do vereador Igor Adriel (Avante). De acordo com a fala do governador eleito, Adriel teria ido ao gabinete pedir a verba, indicando que a emenda seria destinada para obra de infraestrutura.

"Eu encaminhei o ofício direcionado para a infraestrutura. Então era para ter gastado com infraestrutura. Ou a cidade inteira aí de Mirabela está com calçamento? Não tem uma rua que está de terra na cidade?", afirmou Cleitinho.

Em seguida, Adriel confirma que o recurso foi solicitado para infraestrutura e disse ter acreditado que a verba estava sendo utilizada para recapear ruas e construir calçadas na proximidade de um hospital municipal. Cleitinho, então, questiona se o vereador não fiscaliza as emendas que solicita. Já Rabelo diz na ligação que essas obras foram feitas com outros recursos.

A gravação foi publicada após uma reportagem da Folha de S. Paulo revelar que Cleitinho enviou R$ 1,34 milhão em "emendas Pix" para custear festas em cidades do interior. Entre os repasses do senador, há uma transferência de R$ 500 mil, em 2024, que ajudou a bancar o cachê de Cláudia Leitte na festa de agosto. A cidade, com cerca de 13 mil moradores, arcou com outros R$ 150 mi

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