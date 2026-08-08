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FRANÇA Ex-premiê candidato à presidência da França denuncia suspeita de interferência russa A oito meses do primeiro turno das eleições presidenciais francesas, uma série de operações de desestabilização, atribuídas a redes pró-russas,

O ex-primeiro ministro da França Gabriel Attal, candidato às eleições presidenciais deste país em 2027, apresentou uma denúncia por "interferência estrangeira" por meio de "redes russas" que buscam desestabilizá-lo, afirmaram seus advogados à AFP neste sábado (8).

Após um primeiro alerta na quarta-feira "por uma interferência digital externa (...) proveniente da Rússia", na sexta os serviços do Estado "informaram" Attal, secretário-geral do partido de centro-direita Renascimento, sobre uma "nova operação de interferência" ocorrida na quinta-feira, "novamente proveniente de redes russas", explicam seus advogados em um comunicado.

A oito meses do primeiro turno das eleições presidenciais francesas, uma série de operações de desestabilização, atribuídas a redes pró-russas, teve como alvo, em poucos dias, três candidatos declarados ou potenciais.

O aspirante de centro-direita Édouard Philippe foi alvo de calúnias sobre seu estado de saúde, e o eurodeputado de esquerda Raphaël Glucksmann foi atacado por meio de sua companheira, a jornalista Léa Salamé, acusada de ter subornado meios de comunicação para favorecer a candidatura de seu marido.

Por sua vez, Attal foi apresentado como possivelmente afetado pela doença de Parkinson.

A queixa apresentada pelo ex-premiê em Paris na noite de sexta-feira, da qual a AFP teve conhecimento, cita "fatos de interferência estrangeira, manipulação da informação, fabricação de conteúdos falsos, suscetíveis de atentar contra os interesses fundamentais da nação e contra a honestidade das próximas eleições presidenciais".

"Vários perfis no X (...) divulgaram reportagens em vídeo falsas, capas de jornais falsas, conteúdos que imitam os logotipos e as linhas gráficas de meios de comunicação", detalham seus advogados Sacha Ghozlan e Lucas Veil.

Além disso, atribuem a ele e a seu entorno "declarações, atos e posições públicas mentirosas e falsas para desacreditá-lo como candidato", acrescentaram.

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