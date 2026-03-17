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Julgamento Ex-presidente argentino Kirchner contesta mega julgamento por corrupção Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada a seis anos por corrupção, comparece nesta terça-feira (17) à Justiça em outro processo no qual é acusada de integrar uma suposta rede de subornos entre políticos e empresários nos anos 2000.

A ex-mandatária (2007-2015), de 73 anos, cumpre prisão domiciliar desde junho e usa tornozeleira eletrônica.

Esta é a sua primeira declaração presencial no mega julgamento, iniciado em novembro, que então até ocorria por videoconferência.

Centenas de apoiadores se reuniram diante de sua residência em Buenos Aires com bandeiras e cartazes, incluindo uma faixa com a mensagem "Cristina livre". Ela acenou antes de seguir para o tribunal.

Kirchner e outros 85 ex-funcionários e empresários são acusados de formar uma "associação ilícita" entre 2003 e 2015 para receber propinas em contratos de obras públicas. Segundo a acusação, ela foi “a principal destinatária” do esquema iniciado durante o governo de seu marido, Néstor Kirchner.

A nega defesa das acusações e contesta a prova principal, anotações de um motorista sobre supostos pagamentos.

Em mensagem na rede social X, Kirchner chamou o processo de “farsa processual” e afirmou: “Como não há pão, há circo”.

Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.

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