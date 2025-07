Ex-presidente Bolsonaro cancela compromissos de julho após sentir-se mal

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou o cancelamento de todos seus compromissos de julho após se sentir mal na noite de terça-feira (1) e procurar atendimento de emergência, segundo um comunicado.

COMUNICADO JAIR BOLSONARO



Após consulta médica de urgência foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho.

Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia.

Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de…