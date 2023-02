Ex-presidente Bolsonaro dará palestra em igreja evangélica na Flórida

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro dará uma palestra em uma igreja evangélica da Assembleia de Deus, a Church of All Nations (“Igreja de Todas as Nações”, em tradução livre) em Boca Raton, na Flórida, neste sábado. Os ingressos, que variam entre 10 e 50 dólares, esgotaram em dois dias de venda.

Nas redes sociais, muitos brasileiros reclamam que não conseguiram comprá-los. Um deles, chamado Carlos Dal Mas, afirma que foi de Orlando para Boca Raton só para assistir à palestra de Bolsonaro. “Preciso de dois ingressos. Vim de Orlando só para participar. E agora?”, indaga.

O evento, “um encontro entre Bolsonaro e a comunidade brasileira do sul da Flórida”, está sendo organizado pela YES Brazil USA, um grupo de “cristãos de direita”, como eles se definem. Nos canais oficiais tanto da igreja, quanto da organização do evento e do próprio Bolsonaro, não há menção sobre o tema específico da palestra.

Nas páginas oficiais da igreja que sediará o encontro não há uma única menção ao evento. No seu calendário oficial, o próximo será somente no dia 12, domingo, com uma venda de bolos e pães que arrecadará fundos para que os jovens da igreja visitem o District of Fine Arts.

Perguntados sobre qual será o tema da fala de Bolsonaro e quantos ingressos foram vendidos, a YES Brazil USA não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

