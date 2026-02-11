A- A+

Eleições 2026 Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira anuncia pré-candidatura ao Senado por Alagoas Deputado deve voltar a enfrentar o adversário Renan Calheiros na corrida estadual por vaga na Casa Legislativa

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP) anunciou nesta quarta-feira que é pré-candidato ao Senado por Alagoas. O parlamentar afirmou também que realizará, na primeira quinzena de março, um evento em Maceió com objetivo de mobilizar apoio de lideranças da capital e de todos os municípios do estado.

— Alagoas precisa crescer. Nosso compromisso é garantir mais recursos, mais obras estruturantes e mais oportunidades para todas as regiões — disse Lira nesta quarta-feira.

O deputado está atualmente no quarto mandato na Câmara e foi presidente da Casa entre 2021 e 2024, sendo padrinho político do sucessor Hugo Motta (Republicanos-PB).

Com a confirmação da pré-candidatura, Lira deve voltar a enfrentar o adversário político Renan Calheiros. O emedebista se prepara para concorrer à reeleição ao Senado, em uma chapa que incluiria seu filho, o ministro dos Transportes Renan Filho, como candidato ao governo do estado.

Aliados avaliam que o encontro, cuja data e local serão anunciadas nos próximos dias, "simbolizará a união de forças políticas em torno de um projeto voltado ao fortalecimento das cidades e à ampliação da representatividade de Alagoas no Congresso Nacional".

Embate eleitoral

Como mostrou a newsletter Jogo Político, do editor de Política do GLOBO Thiago Prado, a aliança entre Lira e Calheiros chegou a ser vislumbrada pelo Planalto como uma boa solução para o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Alagoas, mas o senador não aceita o acordo:

— Com o Arthur Lira eu não vou fazer aliança nem no sertão, nem em lugar nenhum de Alagoas. O Arthur Lira, se você recordar nos últimos anos, ficou contra todos os interesses do nosso estado. Foi presidente da Câmara e no momento que tinha mais poder não ajudou Alagoas. Perseguiu o estado, por isso é que ele não vai ter a satisfação de subir no mesmo palanque que eu — disse Calheiros em agenda no dia 30 de janeiro.

Já Lira tem preferido atuar em silêncio nos bastidores para buscar uma nova aproximação com o Planalto — afinal, destacou a newsletter, não interessa ser candidato a senador em Alagoas em oposição à força do lulismo no Nordeste.

A postura de evitar responder Calheiros diferente da adotada por Lira nos meses que antecederam a última eleição. Em maio de 2022, o deputado chamou o adversário de “cachorro sem dente que se aproveita da miséria do povo alagoano” após o senador insinuar que havia corrupção em compras de caminhão de lixo feitas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). A autarquia, na época, era comandada por aliados de Lira.

