Ex-presidente da OAB critica "desserviço" do STF e fala em "acabar com super-heróis"

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A sessão da última terça-feira (15) do Supremo Tribunal Federal (STF) foi um “desserviço ao país e à própria corte”. Essa é a avaliação do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o pernambucano Felipe Santa Cruz. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele afirmou que a corte magna do país não pode mergulhar na pauta política às vésperas das eleições.

“Vi a sessão da última terça-feira com muita preocupação, como todo brasileiro. Primeiro por algumas questões estéticas. Na Faculdade de Direito, aprendemos muito sobre uma certa conduta que se deve ter nos tribunais, e o STF teve uma tarde de muita agressividade. Em vários momentos, a sessão passou do que era aceitável. Foi um desserviço ao Brasil e à própria corte magna”, afirmou Santa Cruz.

“O tom foi absolutamente equivocado, tivemos excessos de parte a parte. Entendo as paixões e a gravidade do que estava sendo tratado. Mas me preocupa muito essa fragilização do Supremo em pleno processo eleitoral. O STF não só é a corte magna da República, como também é quem fala por último, inclusive no conflito entre os outros Poderes. Então, há que se resguardar uma certa solenidade, que foi abandonada na terça-feira. Compreendendo as paixões envolvidas, as vidas, as reputações, mas foi um desserviço", completou.

"Além disso, uma preocupação que tenho é que o STF dê respostas à população. Porque infelizmente a agenda do STF acabou sendo um grande tema eleitoral. Estamos a três semanas de uma eleição presidencial bastante fria pelas ruas, e o tema que vejo nas rodas de conversa é o STF, foi até dito pela ministra Carmen Lúcia. E isso é muito perigoso, porque o Supremo é o pilar maior que sustenta a democracia brasileira. Ter uma eleição pautada no STF coloca em risco a própria democracia e o Estado Democrático de Direito”, pontuou o ex-presidente da OAB.

Para o pernambucano e ex-presidente da OAB, a crise institucional em que o STF está mergulhado seria uma ótima oportunidade para rediscutir os rumos e propor uma reforma. Felipe Santa Cruz sugere uma reforma do Judiciário brasileiro, para que a população “não acredite em super-heróis”.

“É hora de fazer uma reforma que enfrente sistemas, trate da conduta de magistrados, do exercício de advocacia de seus parentes, do tempo e limitação de exercício. É um momento que pode ser útil para o futuro do Brasil, para não acreditarmos em super-heróis. Eu acredito na dura, lenta e sacrificante caminhada de evolução das instituições”, analisou Felipe Santa Cruz.

“O Brasil é um estuário histórico de crises institucionais que influenciam as eleições. Temos episódios desse tipo desde a República Velha, passando por 1945, por 1954, pela posse de Juscelino (Kubitschek) e em todo o seu mandato, os mandatos do Jânio (Quadros) e Jango (João Goulart). Então somos gatos escaldados. A defesa da democracia no Brasil e do Estado Democrático de Direito é obrigação de todos nós, esquerda, direita ou centro. Porque é frágil a democracia na história brasileira. O STF não deve ser tão fragilizado, tão exposto. Eu sou crítico à TV Justiça passar todos os julgamentos. Acho que certas coisas precisam de solenidade. A corte magna americana não tem esse tipo de transmissão, mas essa é a realidade brasileira a partir da presidência do ministro Marco Aurélio Melo. Então, em horário nobre, com as emissoras do país inteiro cobrindo, as rádios, todo o olhar dos brasileiros. O Supremo não teve uma tarde feliz”, completou.

“É muito ruim transformar um julgamento do Supremo em papo de bar. Deveria haver, nesse repensar institucional, um caminho de preservar mais os tribunais dessas paixões que estão na rua. No primeiro momento, podem ser aplaudidos, mas as paixões de hoje cobram demais amanhã”, concluiu Santa Cruz.

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