Ex-presidente do BRB ficará preso na Papuda
Paulo Henrique Costa foi preso na manhã desta quinta-feira (16) no desdobramento da Operação Compliance Zero e levado para a Superintendência da Polícia Federal
O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi transferido pela Polícia Federal (PF) para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (16) no seu apartamento e levado até a Superintendência da PF para audiência de custódia.
A prisão ocorreu no âmbito do desdobramento da Operação Compliance Zero da PF e foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator do processo na corte.
Costa é investigado por envolvimento na gestão fraudulenta do banco Master, de Daniel Vorcaro. A PF identificou vínculo dele com Vorcaro para a compra de ações do BRB e o retorno no pagamento de benefícios por imóveis com empresas e fundos de investimentos.
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As investigações indicam que o executivo teria ocultado seis imóveis recebidos como propina, quatro em São Paulo e dois em Brasília, avaliados em R$ 146,5 milhões , dos quais cerca de R$ 74,6 milhões já teriam sido efetivamente pagos.
Costa comandou a compra de carteiras de crédito do Master, no volume de R$ 12,2 bilhões, formada por ativos problemáticos, o que resultou prejuízo para o BRB. Também estava à frente da tentativa fracassada de compra do Master por R$ 2 bilhões. A operação foi recusada pelo Banco Central.
Apesar dos indícios de fraude, Costa insistiu no negócio até o final.
O advogado Cléber Lopes foi procurado, mas não comentou a transferência de Costa para a Papuda.