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CASO MASTER Ex-presidente do BRB preso pela PF atuava como "mandatário" de Vorcaro em negociação com Master Informação é citada na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que determinou a prisão de Paulo Henrique Costa

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, atuava como um “verdadeiro mandatário” do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master, dentro do banco estatal, segundo investigação. A informação é citada na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão de Costa.

De acordo com o documento, há “fortes indícios” de que Costa operava em favor dos interesses de Vorcaro no âmbito do BRB e que, em contrapartida, teria recebido imóveis avaliados em cerca de R$ 150 milhões. A decisão aponta que, em tese, as condutas se enquadram em crimes como corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ilícitos contra o sistema financeiro nacional.

As conclusões se baseiam, entre outros elementos, em trocas de mensagens entre os dois, que indicam alinhamento pessoal e atuação conjunta em negócios. Em uma delas, Costa afirma: “Estou com vc. Continuo no deal mode. Estou virando noite e tentando resolver”. Em outra, destaca o “alinhamento pessoal” e diz estar “empolgado com o que vamos construir”.

Segundo a decisão, os diálogos revelam “forte proximidade” e “comunhão de desígnios para a prática de ilícitos”. As mensagens também fazem referência a tratativas envolvendo operações do banco e benefícios que, de acordo com a investigação, poderiam configurar contraprestações, como a disponibilização de imóveis de alto padrão.

O material aponta ainda que Vorcaro demonstrava preocupação em atender às demandas de Costa. Em uma conversa com uma corretora, ao tratar de uma visita de Costa a um apartamento de luxo, o banqueiro afirmou: “Preciso dele feliz. Reverte isso aí”.

A prisão de Costa ocorreu em operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos no contexto de operações entre o BRB e o Banco Master. Também foi preso o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro do grupo.

As investigações envolvem transações bilionárias entre as instituições e apuram suspeitas de irregularidades estruturadas para viabilizar operações financeiras e contornar mecanismos de controle.

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