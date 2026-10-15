Ex-presidente do PT diz que partido precisa repensar futuro e prevê eleição decidida por 1%

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Apesar de quase todos os partidos de oposição terem declarado apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno presidencial, a disputa será acirrada. É o que prevê o ex-presidente nacional do PT e ex-ministro Ricardo Berzoini. Com a experiência de quatro mandatos como deputado federal e quatro ministérios em gestões petistas, Berzoini avalia que o vencedor do pleito, seja Flávio ou o presidente Lula (PT), ganhará por diferença de “um ponto percentual, no máximo dois”.

“Pelo rumo das pesquisas e pelo que estou observando no cenário em cada região, a diferença no máximo será de dois pontos percentuais. Quem errar menos leva”, observa Berzoini, em entrevista ao podcast Direto de Brasília.

O ex-parlamentar acredita que, apesar de Flávio ter aberto o segundo turno com uma margem maior de intenções de voto, a distância já encurtou, apesar dos apoios recebidos pelo candidato liberal. “Isso é normal quando se tem segundo turno. Aconteceu com Dilma Rousseff (PT) contra Aécio Neves, em 2014. Quem chega na frente abre um pouco, e agora a diferença voltou a apertar”, completou.

Mesmo diante do cenário difícil, Berzoini acredita na vitória de Lula. “Temos uma história recente de dois turnos, desde a redemocratização. É verdade que nunca houve uma virada em eleições presidenciais. Mas o que temos hoje é diferente, a capacidade de mobilização do presidente Lula é muito grande. Podemos conseguir de fato uma vitória. Temos visto mobilizações da sociedade, sem os partidos, o que é muito melhor. Você está tendo uma efervescência de pessoas que estavam confiantes de que Lula ganharia no primeiro turno e estão vendo que a disputa é mais apertada. Creio que há muitos motivos para as pessoas ficarem preocupadas, porque o adversário já demonstrou como senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que não tem compromisso com o país nem com as boas políticas públicas”, colocou Berzoini.

Independentemente do resultado das urnas, o ex-ministro defende que o partido "não pode deixar de planejar o futuro" e que precisa "repensar a questão do sistema financeiro nacional".

"O PT não pode deixar de planejar o futuro. Tem que fazer um movimento de planejamento extremamente atencioso para tratar da questão digital, tem que pensar um modelo que não seja da superficialidade, e que seja capaz de atingir muita gente. E o governo deve pensar em nova forma de lidar com a questão do sistema financeiro", afirmou Berzoini.

"O Brasil precisa ter taxas de juros amigáveis para nossa economia, para o consumidor e para quem quer produzir. Para isso, é preciso pensar esse modelo de metas de inflação, que cumpriu um papel na transição do começo para a segunda fase do Plano Real. Nesse momento, esse modelo tem uma meta de inflação irreal. Não adianta, você tem que colocar metas ambiciosas, porém realizáveis. Isso está fazendo com que o Banco Central pratique taxas de juros básicas de mais de 13%. O que, no balcão do banco, significa 25%, 30%, 50% ou até 100%. Precisamos repensar isso", completou.

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