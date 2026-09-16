Ex-presidente José Sarney recebe alta após tratar pneumonia
Político de 96 anos ficou três dias internado em São Luís, no Maranhão
O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, recebeu alta, nesta quarta-feira, do UDI Hospital, em São Luís, no Maranhão, onde tratou uma pneumonia nos últimos três dias. Segundo o boletim médico, Sarney receberá cuidados em casa, com acompanhamento ambulatorial.
O ex-presidente foi internado no domingo, após apresentar um quadro de infecção respiratória, diagnosticado como pneumonia. Sarney passou por tratamento com antimicrobianos administrados por via intravenosa.
Ele se manteve estável, com a pressão arterial controlada e respirando sem suporte de oxigênio. O tratamento inclui antimicrobianos administrados por via intravenosa. Até o momento, não há previsão de alta.
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"Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", escreveu.