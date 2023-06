A- A+

RIO DE JANEIRO Ex-secretário de Saúdo do Estado do Rio tem registro profissional cassado pelo Cremerj Edmar Santos foi preso por esquema que teria desviado R$ 1 bi em compras durante a pandemia

O registro profissional do ex-secretário de Saúde do Estado do Rio Edmar Santos foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina (Cremerj). A decisão foi feita na terça-feira (13) e é considerada a penalidade mais alta, de acordo com a legislação atual. Com essa medida, Edmar, que era diretor-geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), da UERJ, antes da política, não poderá mais atuar como médico.

O ex-secretário foi preso em 2020, acusado de ser um dos chefes de um esquema de corrupção que teria desviado R$ 1 bilhão em compras durante a pandemia. Dos sete hospitais de campanha prometidos à época, apenas dois foram inaugurados, ambos com capacidade abaixo da prevista.



Mil respiradores para pacientes infectados em estado grave, pelos quais o estado pagou R$ 36 milhões, nunca chegaram. Desse total, apenas 52 foram entregues, e nenhum era adequado para o tratamento da Covid-19.

Após sair do comando da Saúde do Rio, Edmar Santos procurou a Procuradoria Geral da República e decidiu contar tudo o que sabia sobre as fraudes durante a pandemia, firmando um acordo de delação.



A atitude resultou na investigação de outros secretários estaduais do governo Wilson Witzel e também influenciou no impeachment do ex-governador, em 2021.

Procurado, Edmar Santos não se pronunciou até publicação desta matéria.

