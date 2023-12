Ex-secretário Pedro Eurico é condenado por crimes contra a ex-esposa

A- A+

O ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco Pedro Eurico, 72, foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão pelos crimes de perseguição, violência psicológica e por descumprir medida protetiva em favor de sua ex-esposa, a economista Maria Eduarda Marques de Carvalho.

A sentença dada pela juíza Patrícia Caiaffo de Freitas Arroxelas Galvão, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Olinda, foi publicada nesta quinta-feira (14), sendo confirmada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), na sexta (15). Pedro Eurico pode recorrer.

Além da sentença de reclusão, o ex-secretário também recebeu multa de R$ 6.512

Notícia de falsa prisão

Começou a circular neste sábado (16) a notícia de que Pedro Eurico havia sido preso, em função da sua condenação. No entanto, o fato não se confirma.

A defesa do ex-secretário emitiu nota sobre o caso:

“A defesa do ex-secretário Pedro Eurico, representada pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé & Leitão, afirma não ser verdadeira a notícia de sua prisão divulgada por um blog sensacionalista. A condenação de 1 ano e 9 meses não determinou expedição de mandado de prisão e Pedro Eurico recorrerá em liberdade”, diz o comunicado.

O caso

A condenação de Pedro Eurico se refere a crimes cometidos em 2021, quando do fim do relacionamento dele e de Maria Eduarda, que havia deixado a residência em que vivia com ex-marido e passou a morar em Olinda.

Maria Eduarda acusou Eurico de persegui-la na casa de sua mãe e de descumprir a medida protetiva favorável a ela, que determinava ao ex-secretário manter distância de até 300 metros dela.

Na época em que as denúncias vieram à tona, o então secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco pediu exoneração do cargo.

