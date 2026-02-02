A- A+

DIRETO DE BRASÍLIA Ex-senadora Heloísa Helena é a entrevistada no podcast de amanhã (3) Heloísa Helena está de volta ao Congresso Nacional por seis meses, substituindo o deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ)

A ex-senadora Heloísa Helena confirmou presença no meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o 'Direto de Brasília', de amanhã (3). De volta ao Congresso Nacional após 18 anos fora do Legislativo, agora na condição de deputada federal pela Rede de Alagoas, substituindo por seis meses o deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ), ela vai falar sobre a sua proposta de uma CPI sobre o escândalo do Banco Master e os desdobramentos da política nacional com foco nas eleições deste ano.

Recentemente, ao tomar posse na Câmara, Heloisa prometeu incomodar os congressistas durante seis meses. "Quem me odeia vai se ver livre de mim rapidamente e eu espero dar motivos para que me odeiem mais ainda", disse em entrevista ao Brasil de Fato.

Heloísa Helena tem um perfil forte. Ela não se furta em dizer que é preciso enfrentar quem se apodera do que é público, critica de maneira contundente as emendas parlamentares e questiona a "relação promíscua" entre governo e Congresso. Mesmo chegando agora na Câmara, a deputada afirma que "não veio fazer amigos" e que pretende bater de frente com a extrema-direita.

Enfermeira e professora, Heloísa foi a terceira mulher que recebeu mais votos em uma campanha rumo à presidência da República, atrás apenas de Marina Silva e Dilma Rousseff.

Em 1998, foi eleita senadora por Alagoas, com a maior votação daquela eleição. Discordou de políticas do PT, que tinha por conservadoras e, em 2003, foi expulsa da legenda. No ano seguinte, foi uma das pessoas que fundaram o PSol, sendo a primeira presidente do partido. Participou, em 2013, da fundação da Rede Sustentabilidade, partido do qual, atualmente, é a Porta-Voz Nacional.

Heloísa é ligada, desde muito jovem, aos movimentos sociais. Durante a década de 1990, participou no PT em Maceió, de ações que visavam à defesa de minorias e segmentos sociais menos favorecidos. Candidata pela primeira vez em 1992, se elegeu vice-prefeita de Maceió na chapa do então governador Ronaldo Lessa (PSB). Dois anos depois, foi eleita deputada estadual, a primeira pelo PT em Alagoas.

Em 2006 foi candidata à Presidência da República pela coligação PSOL-PSTU-PCB, tendo conquistado a terceira colocação. Foi eleita vereadora de Maceió em 2008.

O 'Direto de Brasília' vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

